Brasile: Luiz Adriano positivo al Covid, viola la quarantena e investe un pedone

BRASILE

L'ex attaccante del Milan si scusa su Instagram: "Non sarei dovuto uscire di casa, ho sbagliato". Il Palmeiras lo multa

Brutta giornata per Luiz Adriano. L'ex attaccante del Milan, oggi al Palmeiras, ha scatenato le polemiche in Brasile per il suo comportamento durante la pandemia. Positivo al Covid-19 (ed è la seconda volta), è uscito di casa nonostante l'obbligo di isolamento domiciliare per portare la madre al supermercato, dove ha provocato un incidente per fortuna senza che il pedone investito riportasse danni gravi. Il Palmeiras lo ha multato. instagram

Il 33enne ha prestato soccorso all'uomo investito e successivamente si è scusato su Instagram: "Sono andato al supermercato per accompagnare mia mamma, che non guida. Non ho mai lasciato la mia automobile, ho sempre indossato la mascherina ma sono rimasto coinvolto in un incidente in cui la mia auto ha colpito una bicicletta all'uscita del parcheggio. Sono rimasto a distanza e con la mascherina ma non ho potuto fare a meno di aiutare la persona che ha subìto l'incidente. Tutti stanno bene. So che non sarei dovuto uscire di casa, ho sbagliato e lo ammetto".