Brasile, fallo shock dell’ex Roma Castan

BRASILE

Ha chiesto scusa subito, perché dev’essersi reso conto immediatamente dell’intervento killer che ha fatto. Parliamo di Leandro Castan, difensore ex Roma in forza al Vasco da Gama, che è stato espulso durante la sfida con il Bahia per un bruttissimo fallo su Douglas che è costato al portiere avversario cinque punti di sutura.

Le immagini spiegano meglio di qualunque parola, Castan è entrato col piede a martello sulla faccia del portiere del Bahia, colpito duramente con i tacchetti e crollato a terra dolorante. Un fallo bruttissimo, ma non volontario perché il brasiliano stava guardando il pallone e non si è accorto dell'uscita del portiere sul calcio di punizione che aveva poi portato al gol di testa di Ygor. L’arbitro ha ovviamente espulso l’ex giallorosso (con l’aiuto del Var), che subito dopo il match ha voluto pubblicare un post sui social per scusarsi dell'intervento. Scuse immediatamente accettate dal portiere.