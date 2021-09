Brasile-Argentina, decide la Fifa: si va verso lo 0-3 a tavolino

pasticcio in brasile

Difficile trovare una data per rigiocare la partita. Rabbia Messi: "Eravamo qui da tre gorni e hanno aspettato l'inizio del match?"

Come ricorda O Globo, "con tutti i rinvii della pandemia, semplicemente non c'è una data libera per incastrare una ripetizione di Brasile-Argentina". Impossibile anche rigiocarla nelle prossime ore: gli argentini hanno già lasciato il Brasile e giovedì notte entrambe le nazionali dovranno giocare contro Bolivia e Perù. Sarebbe anche rischioso a livello di nervi, basti pensare alle parole di Messi catturate dalle telecamere ieri sera: "Ascoltatemi, siamo qui da 3 giorni e hanno aspettato che iniziasse la partita per dirci che non potevamo giocare?".

Ecco perché la prima ipotesi, quella di un rinvio del match sospeso ieri, è la meno probabile. Si va dunque verso una sconfitta a tavolino per il Brasile, che rischia pure ulteriori sanzioni, dalla penalizzazione alla squalifica del campo fino al divieto di disputare in casa le sfide di qualificazione mondiali che mancano. Questo senza considerare la prevedibile battaglia a livello di tribunali che si scatenerà: difficile che il Brasile accetti una sconfitta a tavolino, altrettanto arduo che l'Argentina accetti altre soluzioni che non comportino i tre punti automatici.

Intanto nei due Paesi è già guerra incrociata sui quotidiani: se Olè titola "Brasile campione del mondo di figuracce", nel Paese verdeoro si punta sul fatto che "gli argentini non rispettano le regole".