Boca Juniors, il futuro di De Rossi passa dalle prestazioni in campo

BOCA JUNIORS

Le classiche visite mediche con i medici sociali hanno dato ufficialmente via alla nuova stagione del Boca Juniors. Tra i giocatori presenti in ritiro anche Daniele De Rossi, il cui futuro rimane in bilico. I primi mesi vissuti tra alti e bassi mettono il centrocampista in una situazione da precario più che da veterano: dovrà guadagnarsi la conferma attraverso le prestazioni in campo, unico parametro che varrà valutato dal presidente Jorge Ameal e dall'allenatore Miguel Angel Russo.

Nelle scorse settimane l'avventura argentina di De Rossi era stata messa in dubbio anche per l'addio di Nicolas Burdisso come ds degli Xeneizes: l'ex difensore era stato il maggior sponsor dell'arrivo dell'ex capitano giallorosso. Ora le idee del nuovo dirigente sportivo, l'idolo del Boca Riquelme, sono leggermente diverse e De Rossi si ritrova a dover guadagnarsi il posto sia in campo che nella rosa. Con ottime prestazioni potrà quindi guadagnarsi un prolungamento del contratto attualmente in scadenza a giugno.

La grande professionalità del centrocampista però non è in discussione. Nelle tre settimane passate a Roma per le vacanze di fine anno si è allenato con un preparatore personale per farsi ritrovare tirato a lucido al complesso "Pedro Pompilio" dove ha effettuato le visite di inizio stagione insieme ai compagni.