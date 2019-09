Best Fifa Awards, Van Dijk sfida Messi e CR7. Miglior portiere e allenatore, ecco i candidati 

Cristiano Ronaldo della Juventus, Leo Messi del Barcellona e Virgil Van Dijk del Liverpool sono i finalisti del Best FIFA Football Awards come miglior giocatore del 2019. Lo ha annunciato la FIFA oggi a Milano, il vincitore sarà rivelato il il 23 settembre al teatro la Scala. Per gli allenatori sarà sfida tra Klopp, Guardiola e Pochettino, mentre i tre migliori portieri sono Alisson, Ederson e Ter Stegen.