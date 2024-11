Bentancur, arriva la stangata: sette giornate di stop all'ex Juve per insulto razzista a Son

È arrivata la stangata per Rodrigo Bentancur. L'ex Juve, ora al Tottenham, è stato squalificato sette giornate dalla Federcalcio inglese per insulti razzisti nei confronti del compagno di squadra Son Heung-min. Nel corso di un'intervista rilasciata a una tv uruguaiana lo scorso giugno, Bentancur aveva ironizzato sulla somiglianza estetica degli asiatici: "Sonny? Potrebbe essere anche suo cugino, visto che sembrano tutti uguali". Una battuta stonata per la quale in seguito si era scusato, postando sul suo profilo Instagram un commento nel quale riconosceva di aver pronunciato una "brutta battuta".