Premier League: Manchester United e Newcastle fanno tris, perde il Tottenham

Reduce dalla roboante vittoria contro l’Aston Villa in campionato, ma anche dalla cocente sconfitta contro il Galatasaray in Europa League, il Tottenham accoglie a Londra un Ipswich Town ancora a secco di successi in questa Premier League. Nemmeno il tempo di iniziare, che Vicario è già provvidenziale sul primo tentativo di Szmodics, mentre Brennan Johnson di divora il vantaggio dalla parte opposta. I Tractor Boys si spingono in avanti con coraggio e al decimo colpiscono una traversa con Burgess, riuscendo poi a cambiare il risultato al 31’: Szmodics sorprende Vicario con una rovesciata bassa al limite dell’area piccola, regalando il meritato 1-0 alla squadra di McKenna. È un primo tempo molto complicato per il Tottenham, che incassa anche il raddoppio al 43’: a segnare il 2-0 è Delap, astuto nello sfruttare un’incomprensione tra Vicario e Dragusin. Solanke accorcia quindi le distanze in avvio di ripresa, ma il Var certifica un suo tocco di braccio e annulla la rete. Al 60’ gli Spurs chiedono invece un rigore per un possibile fallo di mano in area sul cross di Porro, ma arbitro e Var non assegnano alcun penalty. La squadra di Postecoglou ora gioca decisamente meglio e al 69’ si sblocca, con Bentancur: l’ex Juventus buca Muric con un potente colpo di testa. I londinesi si buttano quindi alla ricerca del pareggio, ma non lo trovano: al triplice fischio regge il 2-1, stesso risultato dell’ultimo incontro tra queste due squadre (22 dicembre 2001, nell’allora White Hart Lane). L’Ipswich Town ottiene così la sua prima vittoria in questa Premier League, portandosi a 8 punti, appena sopra la zona retrocessione. Brutta battuta d’arresto per il Tottenham, che rimane a quota 16.