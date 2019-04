Bayern: lite con mani in faccia tra Lewandowski e Coman

11/04/2019

Clima tesissimo al Bayern Monaco, nonostante la goleada al Dortmund e il ritorno in vetta alla Bundesliga. Secondo quanto riportato dalla 'Bild', Lewandowski e Coman sono stati protagonisti di una lite violenta, con tanto di mani in faccia, durante l'ultimo allenamento. A scatenarla una critica del polacco al francese. Sule e Boateng sono intervenuti per separarli ma è stato necessario l'intervento di altri compagni per mettere fine alla lite.