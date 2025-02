Barcellona, Yamal mostra il piede insanguinato e ironizza: "Non era fallo"

Dopo la complicata vittoria sul campo del Las Palmas, Lamine Yamal ha scherzato sulle condizioni del suo piede sui suoi profili social, mostrando con una fotografia quanto fosse insanguinato il suo calzino. Il fuoriclasse del Barcellona è ormai abituato a subire falli e pestoni dagli avversari, come al 59' quando Essugo e Álex Muñoz lo hanno steso senza troppi complimenti. Yamal è rimasto a terra dolorante dopo l'intervento subito, ma non sanzionato dall'arbitro Cordero Vega. Il 17enne prodigio ha espresso tutto il suo disappunto per la decisione dopo la partita e, con un pizzico di ironia, ha mostrato il piede con il calzino bianco insanguinato con la scritta: "Non è fallo". Accanto alla frase, Yamal ha messo due emoticon che ridono e un'altra che esprime incredulità.