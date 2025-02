Liga: il Barcellona risponde subito all'Atletico Madrid, blaugrana in vetta

VALENCIA-ATLETICO MADRID 0-3

Torna al successo dopo due pareggi consecutivi l’Atletico Madrid, che in trasferta si impone per 3-0 sul campo del Valencia. I Colchoneros partono subito con il piede sull’acceleratore, e colpiscono poco prima del quarto d’ora: Giuliano Simeone apparecchia per Julian Alvarez, che non sbaglia e fa 1-0. I padroni di casa reagiscono, ma alla mezzora cadono di nuovo: doppietta personale per Alvarez, con l’ex Manchester City che infila il 2-0 su assist di Griezmann. Al termine del primo tempo il Valencia accusa il colpo, ma al rientro in campo i ragazzi di Corberan fanno partire il forcing per provare ad accorciare le distanze. L’impeto dei padroni di casa cala con il passare dei minuti, e nel finale la squadra del Cholo Simeone chiude i conti: all’86’ i due subentrati Gallagher e Correa confezionano il tris, con l’inglese che inventa per il gol dell’argentino. Con questa vittoria per 3-0 l’Atletico Madrid sale a 53 punti, momentaneamente a +2 su Real Madrid e Barcellona. Resta bloccato a 23 punti il Valencia, in zona retrocessione.