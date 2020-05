Barcellona, Vidal condivide una story che lo associa all'Inter Miami

Arturo Vidal all'Inter? Sì, ma l'Inter Miami. Almeno a voler considerare gli indizi che arrivano dai social. Il cileno del Barça ha infatti condiviso una story Instagram di Telemundo Deportes (un portale di calcio molto popolare in sudamerica), in cui lo si accostava al club di proprietà di David Beckham tramite un sondaggio: "Sarebbe la bomba della MLS?". Difficile dire se si sia trattato di un messaggio di apprezzamento per la squadra americana, di un modo per stimolare i suoi fan a dire cosa ne pensassero di questa ipotesi, o di una semplice condivisione per errore. Di sicuro c'è che l'ex Juve si è affrettato a cancellare la story, quando però era ormai troppo tardi e le voci di mercato avevano già cominciato ad impazzire.