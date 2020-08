Barcellona, un giocatore positivo al Covid-19: è Samuel Umtiti

Non c'è pace in Spagna per il contagio da coronavirus e, ovviamente, il calcio non fa eccezione. Ultimo caso in ordine di tempo riguarda un giocatore del Barcellona che è, appunto, risultato positivo al Covid-19. Si tratta di Samuel Umtiti. A darne notizia è stato lo stesso club catalano attraverso un comunicato ufficiale. Umtiti è asintomatico e non era a Lisbona per la Final Eight di Champions League perché infortunato.