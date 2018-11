Barcellona, stagione finita per Rafinha: rottura del legamento crociato

25/11/2018

La sorte torna ad accanirsi su Rafinha . Il centrocampista brasiliano ex Inter si è procurato la rottura del legamento crociato anteriore del ginocchio sinistro nel finale della sfida tra Barcellona e Atletico, a Madrid. Il club blaugrana ha annunciato che nei prossimi giorni il giocatore verrà sottoposto ad un intervento chirurgico: la sua stagione è finita . Non si tratta del primo grave infortunio alle ginocchia per Rafinha, 26 anni a febbraio.

Sabato sera al Wanda Metropolitano in Atletico-Barcellona Rafinha era partito dalla panchina. Subentrato al 1' della ripresa a Sergi Roberto, Rafinha ha concluso regolarmente il match, fermando anche nel finale una ripartenza pericolosa della squadra di Simeone con un duro contrasto su Lucas Hernandez. Possibile che sia stato quello il momento dell'infortunio per il centrocampista, che in questa stagione - dopo il prestito all'Inter - era tornato in pianta stabile nella rosa del Barcellona, sostituendo Messi nel periodo dell'infortunio dell'argentino e passando davanti a Vidal nelle gerarchie di Valverde. In Champions era andato a segno proprio contro l'Inter, evitando di esultare contro una squadra tanto amata dal giocatore. Un affetto ricambiato da parte dei tifosi nerazzurri, che si sono innamorati di Rafinha nei sei mesi a Milano e che sognavano in estate un ritorno del brasiliano. I più ottimisti, poi, dicevano: può ancora tornare all'Inter, magari nel mercato di gennaio.



La carriera di Rafinha, invece, subisce un altro lunghissimo e doloroso stop. Un giocatore sfortunato. Il quasi 26enne si era già procurato la rottura del legamento crociato anteriore, però del ginocchio destro, il 16 settembre 2015, durante la gara di Champions League contro la Roma. Ma il passaggio all'Inter nello scorso inverno arrivò dopo altri mesi di inattività dovuti alla lesione del menisco del ginocchio destro dell'aprile 2017. Ora il grave infortunio al ginocchio sinistro. Per Rafinha sono già arrivati i messaggi di vicinanza da parte degli ex tifosi dell'Inter.