Barcellona, Piqué il ginocchio ko, potrebbe restare fuori otto mesi

Distorsione di III grado al legamento laterale, ma anche lesione interna e parziale del crociato del ginocchio destro. E' la prima diagnosi dell'infortunio occorso al ceNtrale difensivo del Barcellona, Gerald Piqué, sabato sera al Wanda Metropolitano di Madrid, durante la sfida della Liga contro l'Atletico Madrid. Il giocatore, vero e proprio pilastro della formazione catalana, potrebbe rimanere fuori addirittura per otto mesi, secondo quanto riporta il quotidiano As. Piqué verrà sottoposto a ulteriori esami, prima di stabilire se dovrà o meno finire sotto i ferri. Non è esclusa l'ipotesi di un trattamento conservativo che potrebbe permettergli di tornare in campo fra circa quattro mesi. Di certo il Barcellona e il suo allenatore Ronald Koeman dovranno a lungo rinunciare all'apporto dell'esperto difensore.