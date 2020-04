Barcellona, per i giocatori previsti 5 controlli in vista della ripresa

Come in altri Paesi una data non è ancora stata fissata, ma in casa Barcellona hanno già stilato un protocollo per la ripresa quando il governo darà il via alla fase di ritorno alle attività sportive concordata da Liga e federazione. Secondo quanto riporta il quotidiano spagnolo 'As', i calciatori saranno sottoposti a cinque tipi di controllo: si parte con un colloquio personale, poi via alla serie di test metabolici e per il coronavirus. Gli ultimi due step per avere l'ok alla ripresa sono i test di corsa continua con sprint e quello di resistenza.