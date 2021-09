Barcellona, Koeman sempre più in bilico: riunione fiume nella notte

QUI BARCELLONA

Il presidente Laporta e i suoi consiglieri più fidati hanno discusso fino alle 4 del mattino sul futuro del tecnico olandese, tra i nomi in ballo per sostituirlo c'è sempre quello di Andrea Pirlo

La panchina di Ronald Koeman è sempre più in bilico. Dopo il pesantissimo ko per 3-0 contro il Benfica in Champions League il destino dell'olandese come guida tecnica del Barcellona sembra ormai segnato. Subito dopo il match il presidente blaugrana Joan Laporta ha convocato una riunione d'urgenza con alcuni dei suoi consiglieri più fidati, conclusasi alle 4 del mattino, dalla quale secondo i media spagnoli è emersa l'intenzione di chiudere il capitolo Koeman e aprirne un altro, anche se la scelta del nuovo allenatore non è ancora stata fatta. Getty Images

Tra i nomi caldi c'è sempre quello di Andrea Pirlo, che piace a Laporta ma non convince del tutto gli altri dirigentei e che dovrebbe vedersela con almeno altri tre rivali: Xavi, sotto contratto con l'Al-Sadd, ma pronto a liberarsi per tornare nel suo Barça; Roberto Martinez, ct del Belgio impegnato in Nations League e che dunque potrebbe unirsi alla squadra solo al termine della competizione, (da lunedì 11 ottobre); infine, un po' a sorpresa, Muñeco Gallardo, due volte vincitore della Copa Libertadores col River Plate, con il quale ha un contratto in scadenza il 31 dicembre. Secondo Rac-1, al momento, è proprio l'argentino il candidato numero uno.

Resta da capire se il cambio in panchina avverrà immediatamente, a due giorni dalla delicatissima sfida di Madrid contro l'Atletico, oppure se si attenderà la sosta delle nazionali per decidere con più calma il da farsi.

"Il mio futuro? Non posso dire nulla perché non so cosa ne pensa il club - aveva detto Koeman dopo il ko di Lisbona -. La cosa non è nelle mie mani. Vedremo... Alla fine comunque il colpevole è l'allenatore. La squadra non è più la stessa da anni, abbiamo perso giocatori che facevano la differenza. Non sto dicendo che dobbiamo accettarlo o che non ho alcuna responsabilità, ma in partita avremmo dovuto ottenere di più dai nostri giocatori".