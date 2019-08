Barcellona, il figlio di Messi esulta al gol del Betis. Suarez lo rimprovera e poi ride

Il rischio che il Barcellona si trovasse a zero punti dopo due giornate si è materializzato al 15' del primo tempo della sfida con il Betis, quando Fekir ha segnato l'1-0 per gli andalusi. È stato in quel momento che in tribuna, in braccio a papà Leo, il piccolo Mateo Messi si è lasciato andare a una moderata esultanza. Accanto a lui Luis Suarez, fuori per infortunio come l'argentino, si era appena disperato con un "Nooo", poi si è reso conto dell'accaduto e ha ripreso simpaticamente il figlio del compagno di squadra. Poi è scoppiato a ridere insieme allo stesso Messi, agli altri figli di Leo e per fortuna anche a Mateo. Tanto poi ci ha pensato Griezmann a far felici tutti.