Barcellona, beffa per Piqué: indosserà la maglia con la scritta 'Shakira'

IRONIA DELLA SORTE

La foto della casacca, creata nell'ambito di una collaborazione con Spotify, già virale sui social

© twitter Il nome della cantante colombiana Shakira potrebbe finire sulla nuova maglia del Barcellona. Segno del destino o ironia della sorte? Dovrebbe chiederselo Gerard Piqué, difensore dei blaugrana, che ha da poco chiuso una lunga relazione con la cantautrice. La foto della nuova "camiseta" è diventata subito virale sui social e ormai sono già in migliaia i fan della coppia che sognano di vedere il calciatore spagnolo, che ormai fa coppia fissa con la studentessa 23enne Clara Chia Marti, con indosso la casacca.

Tutto dipenderà dalla collaborazione commerciale che il Barcellona, alla continua ricerca di 'entrate' economiche, avrebbe stretto con Spotify nel corso del Clasico perso contro il Real Madrid. Al momento la maglia dei blaugrana porta l'immagine di un gufo in omaggio al rapper canadese Drake: primo artista a superare il muro dei 50 miliardi di riproduzioni sulla piattaforma musicale. E non è detto che la prossima non sia proprio Shakira, una delle più popolari star della musica latina, che non a caso ha da poco festeggiato sulla piattaforma il miliardo di stream per il brano "Hips don't lie".

Una bella "rivincita" per la donna se il progetto andasse in porto, soprattutto visto il difficile momento che sta affrontando. "Questa è l’ora più buia della mia vita: ci sono giorni in cui devo raccogliere pezzi di me stessa dal pavimento", avrebbe dichiarato la popstar in merito al divorzio e ai numerosi tradimenti attribuiti all'ex marito. E il pubblico sembra essere dalla sua parte. "Ascolterò Shakira ogni giorno solo per avere il suo logo sulla maglietta di Piqué", scrive un tifoso. E come lui, molti altri.