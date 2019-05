Barcellona, adesso Valverde rischia la panchina: spunta ten Hag

08/05/2019

Barcellona e il Barcellona sono sotto shock dopo l'incredibile eliminazione subita per mano del Liverpool. E adesso anche la posizione di Ernesto Valverde sulla panchina blaugrana non è certo salda, tanto che il presidente Josep Maria Bartomeu ha rimandato ogni discorso sul futuro del tecnico, il cui contratto scadrà a giugno 2020. "Ci sarà tempo per riflettere. Per il secondo anno consecutivo, è stata una notte disastrosa", ha detto sibillino.