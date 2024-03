Coppa del Re: Atletico Madrid eliminato, il Bilbao vince anche il ritorno e vola in finale

spagna

Gli avversari dell’Inter nel ritorno degli ottavi di Champions perdono 3-0 dai fratelli Williams e Guruzeta e vengono eliminati

© Getty Images Atletico Madrid eliminao dalla Coppa del Re, i Colchoneros crollano anche nella semifinale di ritorno contro l’Athletic Bilbao che vince 3-0. Dopo il ko dell’andata per 1-0, la squadra di Simeone alza bandiera bianca anche nel secondo atto, con le reti di Inaki Williams, Nico Williams e Guruzeta che condannano all’eliminazione gli avversari dell’Inter nel ritorno degli ottavi di Champions League. Baschi in finale con il Maiorca.

L’Athletic Bilbao vola in finale di Coppa del Re 2023/24, piegando l’Atletico Madrid anche nella semifinale di ritorno per 3-0. La qualificazione viene già indirizzata nella prima frazione di gioco, con i fratelli Williams che seminano il panico nella metà campo dei Colchoneros: al 13’ arriva l’1-0, con la discesa perfetta di Nico sulla sinistra, conclusa con il cross al bacio per il destro potente (e vincente) di Iñaki. I due si cercano e si trovano a meraviglia in campo, e sfiorano il raddoppio in più di una occasione. Al 42’ la connessione vincente tra i due fratelli si ripropone: questa volta è Iñaki che parte in solitaria sulla destra, arriva sul fondo e serve l’assist per Nico, che deve soltanto spingere in porta il raddoppio dei baschi. L’Atleti è di fatto al tappeto al duplice fischio, con tre gol da recuperare nel giro di quarantacinque minuti.

Anche nella ripresa la squadra di Simeone non entra praticamente mai in partita, e all’ora di gioco alza definitivamente bandiera bianca: al 61’ Guruzeta approfitta dell’errore di Oblak e cala il tris. Nel finale i madrileñi cercano di rendere il passivo meno pesante, senza però riuscire a violare la porta avversaria. Vince 3-0 l’Athletic Bilbao e si prende di forza la finale di Coppa del Re contro il Maiorca, in programma il 6 aprile a Siviglia, con il risultato complessivo di 4-0. Eliminato un Atletico Madrid irriconoscibile.