Athletic Bilbao, Inaki Williams da record: sei anni senza saltare una gara di Liga

Athletic Bilbao

Con la presenza contro il Celta Vigo, l'attaccante 27enne è sceso in campo per 227 partite consecutive

Integrità fisica, fiducia degli allenatori, tanta bravura e un pizzico di fortuna che non guasta mai: nel record siglato ieri da Inaki Williams c'è tutto questo. L'attaccante spagnolo di origini ghanesi contro il Celta Vigo ha messo insieme la 227.ma partita consecutiva giocata in Liga, in pratica sei anni consecutivi senza un infortunio, una squalifica o un'esclusione per scelta tecnica. Lo scorso ottobre Williams aveva già battuto il precedente primato di 203 match consecutivi giocati nel campionato spagnolo che apparteneva a Juanan Larranaga, difensore della Real Sociedad a cavallo degli anni '80 e '90. Getty Images

L'incredibile striscia della punta, sotto contratto col Bilbao fino al 2028 con clausola rescissoria da 150 milioni di euro, è iniziata il 17 aprile 2016 nella vittoria per 1-0 contro il Malaga: da lì in poi altre 226 partite consecutive, anche se condite da "solo" 44 gol (sette in questa stagione). Inaki Williams era arrivato al Bilbao nel dicembre 2014, in totale sinora 333 presenze con 74 gol e 44 assist.