Arteta e l'incredibile trovata: cena di squadra con borseggiatori

ARSENAL

Curioso retroscena con al centro l'allenatore spagnolo, ex collaboratore di Pep Guardiola

© Getty Images Dal 2019 alla guida dell'Arsenal, Mikel Arteta ha riportato i Gunners ai più alti livelli. Due le Community Shield alzate al cielo, col rammarico di aver mancato la vittoria della Premier League nell'ultima stagione per un soffio (2 i punti in meno rispetto al Manchester City in testa). L'ex centrocampista si è inventato di tutto pur di tenere i suoi calciatori sul pezzo, compreso ingaggiare dei borseggiatori in gran segreto durante una cena di squadra.

Questi ultimi avevano il compito di rubare gli oggetti personali di Odgaard e compagni, come ad esempio cellulari e portafogli. Nel corso della cena poi, racconta The Athletic Arteta chiese ai suoi uomini di svuotare le tasche: in tanti si trovarono sprovvisti delle proprie cose. Scontato lo spavento, con il tecnico che successivamente spiegò lo scopo della sua idea. Ossia insegnare ai calciatori a essere vigili in qualsiasi istante della propria vita.