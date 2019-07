Argentina, squalifica di una giornata e 1500 dollari di multa per Messi

Lionel Messi salterà la prima gara di qualificazione ai Mondiali del 2022. La Conmebol ha squalificato il numero 10 argentino per una giornata, con una multa di 1500 dollari per l'espulsione rimediata nella finale per il 3° posto di Copa America contro il Cile. Il fuoriclasse dell'Albiceleste, mandato anzitempo negli spogliatoi dopo una lite con l'ex interista Gary Medel, aveva disertato per protesta la cerimonia di premiazione e poi aveva rilasciato dichiarazioni durissime contro la Federazione sudamericana, accusata di favorire il Brasile.