Argentina, Maradona torna in panchina: allenerà il Gimnasia La Plata

ARGENTINA

Dopo l’esperienza in Messico ai Dorados e un periodo in cui invece degli avversari ha dovuto affrontare qualche problema di salute, Diego Armando Maradona torna in panchina. Il presidente del Gimnasia La Plata, Gabriel Pellegrino, ha scelto il Pibe de Oro per sostituire Darío Ortiz sulla panchina del club argentino di prima divisione. L'annuncio è arrivato proprio dai profili social del club.

La presentazione dell'ex Napoli è prevista per venerdì, nella squadra di La Plata Maradona ritrova un marchio leggendario per l’Argentina, lo stesso sponsor tecnico della Selección Campione del Mondo del 1986. Missione complicata per Maradona, il Gimnasia è ultimo in classifica con un solo punto raccolto nelle prime cinque giornate del campionato argentino.