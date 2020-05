Angers, denunciato El Melali: si masturbava in cortile

ANGERS

Farid El Melali, attaccante dell'Angers, è stato denunciato per atti osceni in luogo pubblico e verrà processato. Secondo l'accusa l'algerino lunedì si è masturbato nel cortile del suo condominio, poche ore dopo il rinnovo di contratto con il club fino al 2023: la scena è stata notata dai vicini di casa che lo hanno segnalato alla polizia, subito intervenuta.

El Melali, che solo un mese fa era stato protagonista di un episodio simile (anche se il testimone non era riuscito ad identificarlo), ha ammesso un "atteggiamento inappropriato" ma il suo avvocato difensore ha precisato che "non stava prendendo di mira nessuno e non era aggressivo verso nessuno".