Anche Hamilton e la Williams nel consorzio per comprare il Chelsea

Ci sono anche Lewis Hamilton e Serena Williams nella consorzio per comprare il Chelsea. Il pilota di Formula 1 e l'ex tennista, come rivela il Mirror, hanno dato la propria disponibilità a investire 10 milioni di sterline a testa. A capo dell'operazione l'uomo d'affari Martin Broughton, britannico di altissima caratura, considerando il suo enorme palcoscenico professionale. Il club londinese è in vendita dopo che Abramovich è stato costretto ad abbandonarne la guida a seguito della guerra tra Russia e Ucraina.

Getty Images