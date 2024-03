Ancelotti: "Il gol annullato una cosa mai vista". I giornali catalani: "Scandalo!"

DOPO VALENCIA-REAL MADRID

Bellingham segna ma l'arbitro fischia appena la palla sta per finire in rete. Anche a Barcellona e dintorni solidarizzano con i blancos

© twitter E pensare che dalle nostre parti ci si lamenta per quello che è successo in Lazio-Milan. Nella Liga spagnola, al Mestalla durante Valencia-Real Madrid, si vede di peggio. O meglio, si vede di tutto. Sotto di due gol, la squadra di Ancelotti pareggia con la doppietta di Vinicius che esulta polemicamente, alzando il braccio con il pugno chiuso verso la Curva dalle quale ha ricevuto insulti razzisti. Al nono di recupero, il Real attacca con Brahim che mette in mezzo per Bellingham: proprio mentre l'inglese sta per concludere di testa verso la porta avversaria, arriva il triplice fischio dell’arbitro che chiude la partita scatenando l'inferno. Oltre al danno, i due punti in meno, pure la beffa dell'espulsione dell'inglese per proteste.

Subito dopo arrivano le reazioni di chi ha assistito alla follia dell'arbitro Gil Manzano. Tchouameni sui social scrive: “E’ vergognoso”. Ancelotti mantiene a stento il suo proverbiale aplomb in conferenza stampa: "Non c'è molto da dire, abbiamo assistito a qualcosa che non ha precedenti. Dopo la respinta di Mamardashvili avevamo noi il possesso e avrebbe dovuto fischiare la fine una volta che il Valencia avrebbe recuperato palla. Non mi era mai successo prima ma non c'è altro da aggiungere".

Si assiste addirittura all'incredibile. Il giornale catalano Sport titola: "Scandalo", con il record di vedere, forse per la prima volta, una presa di posizione a favore del Real Madrid dalle parti di Barcellona. Super Deporte, media valenciano, invece, opta per il titolo ironico, sottolineando l'eccezionalità di un evento a cui hanno assistito gli spettatori del Mestalla e del resto del mondo: "Historico".