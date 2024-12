Aggredito in centro a Vienna, frattura al cranio per Guido Burgstaller

Guido Burgstaller, attaccante del Rapid Vienna, è rimasto gravemente ferito alla testa, riportando anche una frattura del cranio, dopo esser stato aggredito nel centro di Vienna. Il giocatore austriaco è stato colpito da un uomo che non è stato identificato ed è caduto per terra ferendosi alla testa. Il calciatore 35enne trascorrerà "i prossimi giorni" in ospedale e probabilmente dovrà restare fuori per diversi mesi, fa sapere il suo club. La sua carriera, dopo aver annunciato l'addio a fine stagione, potrebbe essersi chiusa anticipatamente. Burgstaller ha collezionato 26 presenze con la nazionale austriaca.