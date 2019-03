ZANIOLO: "GELOSO DI MIA MADRE"

25/03/2019

Dopo il debutto con la maglia della Nazionale ("Un'emozione unica, l'ennesimo sogno realizzato quest'anno"), Niccolo Zaniolo ha ringraziato due persone molto importanti in questi primi mesi nella Capitale: "A Di Francesco devo moltissimi, è stato fra i primi a credere in me insieme a mister Mancini. Mi ha insegnato tanto, come ci si comporta in campo e fuori. Come ci si rapporta con le persone più grandi. Totti mi ha consigliato di rimanere con i piedi per terra, perché arrivare è un attimo e restarci è difficile". A proposito del suo futuro, Zaniolo ha le idee chiare: "Allenarmi, migliorare e poi si vedr°". Infine sul rapporto con la famiglia e la mamma in particolare, il giovane azzurro ha concluso: "Mia madre e mio padre erano commossi (a Udine, ndr). Io vivo a Roma con mia mamma, sto sempre con lei ed è molto sensibile. Le voglio tanto bene ma sono anche un po' geloso come tutti i figli. Le ho dedicato anche un tatuaggio".