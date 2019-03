VIAREGGIO CUP, QUAGLIARELLA AL GIURAMENTO

10/03/2019

Prende il via domani in Liguria la 71.a edizione della 'Viareggio Cup', ex Coppa Carnevale di Viareggio, dopo le ultime peripezie degli organizzatori per ovviare alla chiusura dello Stadio dei Pini di Viareggio con l'inevitabile trasloco delle gare che vi erano programmate a La Spezia. Allo stadio Picco della città ligure alle ore 14, con diretta Rai Sport, si parte con Inter-Braga. Prima del fischio d'inizio l'attaccante della Sampdoria Fabio Quagliarella leggerà il tradizionale giuramento. Nella giornata inaugurale è previsto a Lido di Camaiore (Lucca) Viareggio-Ternana (ore 15), partita di significato poiché la società bianconera festeggia i 100 anni.