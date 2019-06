VERONA, CORI RAZZISTI: "IL CLUB SI DISSOCIA"

04/06/2019

Un gruppo di tifosi intona un coro nazi durante la festa di domenica notte per la promozione del Verona in A, per le strade della città, e il club prende le distanze. Intervenendo sul breve video circolato su youtube e ripreso da alcuni media online il club scaligero sottolinea - in una nota - che si è trattato di "poche decine di persone". La società "prende le distanze e si dissocia da tali comportamenti, i quali - afferma - non si sono però verificati all'interno dello Stadio Bentegodi, bensì nel centro cittadino a margine dei festeggiamenti per la promozione in Serie A".