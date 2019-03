VAN GAAL: "SPERO CHE IL CITY VINCA LA CHAMPIONS"

27/03/2019

Louis van Gaal è stato un allenatore vincente ma tra i tanti trofei in bacheca (1 Champions, una Coppa Uefa, una Supercoppa Uefa e una Intercontinentale), sceglie la FA Cup col Manchester United perch* "per sei mesi i media mi hanno messo il cappio al collo. E' stato il mio più grande successo", ricorda oggi il 67enne tecnico olandese in una lunga intervista alla BBC dopo aver annunciato l'addio al calcio. Proprio sulla Champions, arrivata allo snodo dei quarti di finale: "La gente pensa che il Barcellona sia la squadra migliore, ma non è così. Liverpool e Manchester City sono più squadra del Barcellona e il Liverpool lo è più del City. Nella mia filosofia del calcio, la squadra migliore deve vincere, quindi spero vinca il City perché gioca il miglior calcio".