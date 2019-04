UDINESE, TUDOR: "POTEVAMO ANCHE VINCERE"

02/04/2019

E' soddisfatto Igor Tudor per il meritato pareggio strappato a San Siro. "La partita è cambiata con l'ingresso di Okaka, con Pussetto che si è spostato a fare il quinto. Però l'atteggiamento della fase difensiva è stata uguale, nel primo tempo il Milan non ha fatto niente - ha spiegato a fine match -. Pure se è un momento no, però i rossoneri hanno sempre qualità. L'abbiamo preparata così, con tre allenamenti da quando sono arrivato. Difficile dare un'identità di gioco. Faccio i complimenti ai ragazzi perché hanno dato tutto, potevamo anche vincere". Parole al miele per De Paul. "E' un giocatore forte, dà qualità di gioco da mezzala, se lo metti in avanti ti fa vincere, è un jolly che fa la differenza ovunque".