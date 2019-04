UDINESE, TUDOR: "C'E' ANCORA DA FARE"

07/04/2019

"Una vittoria importantissima contro l'Empoli che era in un buon momento. Faccio i complimenti ai ragazzi ma c'è ancora da fare". Così Igor Tudor, allenatore dell'Udinese, commenta la vittoria contro l'Empoli. "Sono sette punti che danno tranquillità, i giocatori si sono messi a disposizione in allenamento e questa è la chiave", aggiunge l'ex difensore croato. "Oggi è stata una partita bella da vedere ma in panchina si è sofferto tanto, andiamo avanti così e cerchiamo di migliorare giorno dopo giorno", conclude Tudor.