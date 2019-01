UDINESE, NICOLA: "HO VISTO PROGRESSI"

26/12/2018

"Il mio obiettivo è quello di uscire dalla zona pericolosa in cui siamo e dalla Roma in poi si sono visti tanti miglioramenti a cominciare dalla solidita' difensiva. Sono contento perché vedo i ragazzi impegnarsi: non siamo soddisfatti e sappiamo che dobbiamo continuare a lavorare ma oggi ho visto dei progressi a livello mentale che mi fanno ben sperare". Lo ha detto Davide Nicola, allenatore dell'Udinese, dopo il pareggio a reti inviolate in casa della Spal. "De Paul? Sta facendo grandi cose ed è diventato determinante ma noi siamo una squadra e dobbiamo far crescere tutti come il giovane Opoku che stasera ha fatto una buona partita e ha grandi potenzialita'", ha proseguito il tecnico dei friulano. "Quello che mi piace nei miei ragazzi è la loro voglia di migliorarsi attraverso il lavoro".