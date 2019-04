UDINESE, LASAGNA: "PARI CHE VALE TANTISSIMO. SAN SIRO MI PORTA BENE"

02/04/2019

Grande soddisfazione per Kevin Lasagna, autore del gol che ha regalato il pareggio all'Udinese contro il Milan: "Per noi è un pareggio che vale tantissimo, venire a Milano e strappare un risultato così vale tanto per la salvezza. San Siro mi porta bene, spero di segnare anche nell'altra porta, sarà davvero triste se dovessero abbatterlo".