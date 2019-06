TRONCHETTI PROVERA: "CON CONTE L'INTER PUO' TORNARE GRANDE"

17/06/2019

"Come celebrare i 25 anni di Pirelli sponsor dell'Inter? Il modo migliore è portare un risultato che renda i tifosi sempre più appassionati per questa squadra, che da tanti anni non riesce più a dare quello che era abituata a dare. Il risultato è fondamentale, bisogna giocare per vincere, lo spirito della squadra è quello che conta". Cosi' Marco Tronchetti Provera, ai microfoni di 'La politica nel pallone' su Gr Parlamento, si proietta alla prossima stagione che vedrà i nerazzurri ripartire con Conte in panchina. "L'allenatore sa dare motivazione ai giocatori, ci sono tutte le premesse per tornare in competizione", ha spiegato. "Conte ha dimostrato alla Juve, in Nazionale e al Chelsea di essere un grande allenatore, non deve provare nulla ma continuare a fare quello che bene e l'Inter tornerà grande. Ha quella grinta che può essere paragonata a Mourinho, è un uomo che lavora seriamente su tutto, dà una forte leadership". Entrando in tema mercato Tronchetti Provera ha commentato: "Vedremo un'Inter più aggressiva, mi aspetto scelte che diano forza al centrocampo e all'attacco, che ha avuto un rendimento alternato nelle ultime stagioni. Lì qualcosa cambierà in modo importante per sfruttare al meglio la forza difensiva". "La sfida Conte-Sarri? Vengono tutti da esperienze importanti, hanno storie di successo. La Juve ha già dimostrato la sua forza, l'Inter deve dimostrare di poterla battere", ha aggiunto.