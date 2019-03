TRONCHETTI: "PREFERIREI DUE STADI CON L'INTER A SAN SIRO"

29/03/2019

"San Siro è un luogo speciale per ogni tifoso e chiunque ami il calcio". Cosi' Marco Tronchetti Provera, presidente di Pirelli, intervenuto al forum organizzato da Il Foglio allo stadio Meazza. "Lascio alle societa' che decidano insieme alla municipalita' cosa fare - ha aggiunto - da sportivo dico che questo e' un bellissimo stadio per gli spettatori e che una storia. La parte economica conta ma ci e' anche quella emotiva. L'ideale sarebbe fare un altro stadio e trovare un modo per non abbattere San Siro". Per Tronchetti Provera, infine, "l'esempio della Juve dimostra la forza di uno stadio per una squadra, io preferirei due stadi con l'Inter a San Siro".