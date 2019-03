Trapattoni compie 80 anni: tutte le sue frasi più celebri

17/03/2019

E' un giorno speciale per il calcio, che oggi festeggia gli 80 anni di Giovanni Trapattoni . Centrocampista di sostanza e di successo negli Anni 60 e poi straordinario allenatore, il Trap è il tecnico italiano più vincente di sempre ( 22 titoli ). Una carriera leggendaria per il mister di Cusano Milanino , che ha avuto la capacità di trionfare in Italia , Germania , Austria e Portogallo . L'ultima esperienza in panchina si è chiusa nel 2013, dopo quasi 5 anni alla guida dell'Irlanda come commissario tecnico. E per celebrare un pezzo di storia del nostro calcio, ecco alcune delle sue frasi più famose che, in alcuni casi, hanno letteralmente fatto il giro del mondo.

LE FRASI CELEBRI DEL TRAP

- "Non sono né la Lollobrigida né Marilyn, non merito tante attenzioni, sebbene spesso abbia anch'io un bel culo".



- "Strunz! Strunz! È qui da due anni, dieci partite ha giocato, è sempre infortunato. Cosa permettiamo? Strunz? Negli anni scorsi è diventato campione con Hamann, Nerlinger. Questi giocatori erano giocatori ed erano diventati campioni. È sempre infortunato!".



- "Non inseguo chimere, le lascio a Sacchi. Icaro volava, ma Icaro era un pirla".



- "No say the cat is in the sack when you have not the cat in the sack".



- "In Italia si vuole l'uovo, il culo caldo e la gallina. Ma quando la gallina ha fatto l'uovo va via eh? Quindi non può avere il culo caldo. Noi vogliamo tutto e subito. Coccodè coccodè and go. You understand?".



- "Non compriamo uno qualunque per fare qualunquismo".



- "Sia chiaro però che questo discorso resta circonciso tra noi".



- "C'è maggior carne al fuoco al nostro arco, anche se l'arco lancia le frecce".



- "There is one ball, c'è solo un pallone e bisogna corrergli dietro. Se non lo rincorri fino alla nostra area, sei Ponzio Pilato".



- "Se si continua così non si esce dal baratro, ma dal barattolo".



- "Il nostro calcio è prosa, non poesia".



- "I giocatori sono liberi di fare quello che dico io".



- "Il pallone è una bella cosa, ma non va dimenticato che è gonfio d'aria".



- "Il gatto è nel sacco, ma il sacco non è chiuso. Il gatto è dentro, ma il sacco è aperto e si tratta di un gatto selvaggio".



- "Occorre stare attenti al gatto. Non dire di avere il gatto nel sacco quando non hai ancora il gatto nel sacco".



- "Per uno come me, che ama il pallone e non è mai stato tradito dal calco, morire in panchina sarebbe la cosa più bella".