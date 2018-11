TRAGEDIA LEICESTER: PRINCIPE WILLIAM RICORDA IL PATRON

29/10/2018

Anche il Principe William, presidente della Football Association, ha voluto ricordare Vichai Srivaddhanaprabha, morto tragicamente assieme ad altri quattro passeggeri nello schianto del suo elicottero sabato sera. "I miei pensieri oggi vanno alla famiglia e agli amici di Vichai Srivaddhanaprabha, e a tutte le vittime del terribile incidente, accaduto fuori dallo stadio del Leicester - si legge in una nota diffusa da Kensington Palace, la residenza ufficiale del Duca di Cambridge -. Sono stato fortunato ad aver conosciuto Vichai per diversi anni. Ha dato un grande contributo al calcio, non solo nella magica stagione del 2016 che ha toccato il cuore di tutti. Mancherà ai tifosi sportivi, ma non di meno a chiunque abbia avuto la fortuna di conoscerlo". Tra i numerosi messaggi di cordoglio provenienti dal mondo del calcio, e non solo, anche la Premier Theresa May ha voluto inviare un pensiero alle vittime. "La vastità di questo lutto è la testimonianza di come la vita di molte persone sia stata toccata da quelli che erano a bordo dell'elicottero", ha dichiarato la Prima ministra.