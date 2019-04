TOTTENHAM, POCHETTINO: "DOBBIAMO DIVENTARE UN TOP CLUB"

03/04/2019

Mauricio Pochettino ha parlato in conferenza stampa: "Ora abbiamo un nuovo stadio ma bisogna cambiare mentalità e diventare un top club. Per dire, il Liverpool ha speso 75 milioni di sterline per Van Dijk e 100 per Alisson. Se vogliamo paragonarci a Real, Barcellona e Juventus bisogna fare passi avanti".