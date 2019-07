TOTTENHAM, DELE ALLI SVIENE IN SPIAGGIA

05/07/2019

Disavventura per Dele Alli. Il giocatore del Tottenham, in vacanza in Grecia, si è sentito male in spiaggia fino ad accasciarsi forse per il troppo sole. La situazione è stata notata dalla fidanzata che ha provato a svegliare senza successo Dele Alli mentre dormiva sul lettino. Poi il centrocampista è stato portato via a braccia da due uomini, dovrebbe essere stato solo un calo di pressione.