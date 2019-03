TORINO, MAZZARRI: "COME IL MIO PRIMO ANNO A NAPOLI"

10/03/2019

Walter Mazzarri resta con i piedi per terra nonostante il suo Torino sia in piena corsa per l'Europa. "Dobbiamo giocare come la classifica dice, ossia giocando a calcio. Oggi il primo tempo non mi è piaciuto. Siamo andati in svantaggio su un piazzato. Nella ripresa abbiamo fatto meglio e l'abbiamo ribaltata", ha detto l'allenatore granata. E ancora: "A Napoli, al primo anno, ho preso la squadra al sestultimo posto, abbiamo lavorato e pensato sempre alla prossima partita. Poi i risultati li conoscete. Quest'anno è come il primo anno di Napoli, dobbiamo fare la stessa cosa, giocare da squadra matura. A Napoli ci misi un po' meno perché c'era un gruppo italiano, qui invece vengono da diversi paesi e campionati".