TORINO, CAIRO: "MI TENGO STRETTO BELOTTI"

15/03/2019

Urbano Cairo si tiene stretto il 'Gallo' Belotti. "Quello che conta per noi è che Belotti sia estremamente focalizzato sul Torino. Sta facendo benissimo. È uomo squadra ed è davvero un trascinatore. Ha fatto tre gol di fila nelle ultime due partite. È in grande forma fisica e mentale. Quindi, un Belotti così, anche se capisco che per qualsiasi calciatore la Nazionale è importante, me lo godo io e sono molto contento" ha detto il presidente del Torino, a margine di un evento a Piazza Affari, a Milano.