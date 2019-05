TENTANO DI RUBARE I SEDIOLINI AL SAN PAOLO: 8 DENUNCIATI

07/05/2019

Otto tifosi hanno tentato domenica scorsa di rubare, al termine della partita Napoli-Cagliari, i nuovi sediolini dello stadio San Paolo ma sono stati bloccati dalla polizia, in azione durante la fase di deflusso, e denunciati per danneggiamento e furto aggravato. Due di loro sono minorenni. Lo riferisce in una nota la questura di Napoli.