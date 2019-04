TACCHINARDI: "CURIOSO DI VEDERE LA JUVE IN PREMIER"

21/04/2019

Alessio Tacchinardi ha parlato a Tuttomercatoweb: "La Juventus in Italia ha giocato al 70%, chapeau per lo scudetto ma in zona Champions ci sono squadre che fanno un punto in quattro partite. Sarei curioso con la Juventus in Premier League. Tottenham, Liverpool, Arsenal, United, Everton, Wolverhampton... sarei curioso. Ogni partita lì viene giocata a seimila all'ora".