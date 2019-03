SPAL, VIGNATI: "COL FROSINONE I PUNTI VALGONO DOPPIO"

30/03/2019

"La Spal ha preso la strada giusta dopo la vittoria con la Roma? La strada si determina ogni domenica e in ogni allenamento. Non va lasciato nulla al caso e a Frosinone servirà tanta determinazione". Così Davide Vagnati, direttore sportivo degli estensi, ai microfoni dell'emittente umbra Radio Onda Libera. Ferrara "è una bellissima città che ha attraversato tante difficoltà non solo calcistiche ma economiche e sociali. Non ha più una banca di riferimento, il fallimento è stato una batosta. Siamo stati bravi sul piano sportivo e anche grazie al calcio c'è un rilancio economico e morale", ha spiegato alla vigilia della sfida in casa del Frosinone, che per la Spal potrebbe valere una grossa fetta di salvezza: "Mancano poche partite e i punti contano sempre di più. Ci aspetta questo scontro diretto che può togliere punti a loro. Ora i punti valgono doppio".