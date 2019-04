SPAL, SEMPLICI: "PIÙ VICINI ALL'OBIETTIVO"

28/04/2019

"Punto importante che ci avvicina all'obiettivo. La squadra è cresciuta con grandi prestazioni portando a casa i punti che servivano per la salvezza". Così Leonardo Semplici, allenatore della Spal, commenta ai microfoni di RadioRai il pareggio contro il Genoa. "Ci sono ancora punti da fare, ma anche oggi la squadra ha fatto una buona gara contro un Genoa che aveva bisogno di punti per la salvezza. Peccato perché oggi una vittoria avrebbe chiuso il discorso, forse inconsciamente non eravamo super concentrati. E' certamente un aspetto da migliorare", aggiunge.