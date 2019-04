SPAL, SEMPLICI: "LA PRESTAZIONE E' STATA POSITIVA"

07/04/2019

"La prestazione è stata positiva, sapevamo di affrontare un Cagliari in forma. Bisognava fare una partita di grande spessore e ci siamo riusciti". Il tecnico della Spal Leonardo Semplici commenta con un pizzico di rammarico la sconfitta subita in casa del Cagliari. "Loro hanno avuto qualche episodio a favore ma anche noi con Petagna potevamo pareggiare, dispiace - ha ammesso - . Bisogna andare avanti con umiltà e passione per cercare di raccogliere quei punti che ci servono per arrivare l'obiettivo finale. Pavoletti? Sul gol abbiamo sofferto la loro statura, sono giocatori di grande qualità, dispiace perché fino a quel momento eravamo stati bravi a limitarlo, peccato perché secondo me potevamo tornare a casa con un risultato positivo". Nel prossimo turno al 'Mazza' arrivera' una Juventus che potrebbe laurearsi campione d'Italia. "Le motivazioni le troviamo sicuramente, ma le nostre partite sono quelle di oggi - ha aggiunto - . Con la Juve è normale le motivazioni saranno al massimo. Noi sappiamo il nostro percorso, cercheremo di fare una grande prestazione anche contro di loro".