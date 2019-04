SPAL, SEMPLICI: "FALLO NETTO. GRANDE PRESTAZIONE"

03/04/2019

"Perché Cionek ha detto 'no' in occasione del rigore? Secondo me perché era in diffida e aveva paura dell'ammonizione. Il fallo è netto. Noi abbiamo fatto una grande prestazione contro una Lazio reduce da una vittoria a Milano". Così il tecnico della Spal Leonardo Semplici commenta il successo sui biancocelesti. "L'abbiamo interpretata bene oggi - dice ancora Semplici -. Siamo contenti di questo successo, non era facile non concedere nulla. Abbiamo tirato giù nella lotta per non retrocedere anche qualche squadra impensabile fino a poche settimane fa. Noi pensiamo solo al nostro lavoro, restando umili, sperando di raggiungere il nostro obiettivo. Bisogna fare i complimenti ai ragazzi".